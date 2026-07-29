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Русский Днепропетровск

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Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР

Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР

Андрей Резчиков 28 июля 2026 г., 21:15   Российские войска взяли под полный контроль село Красный Кут в ДНР.

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