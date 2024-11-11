Писториус: Украина может стать очагом новых конфликтов в Европе

АНГЕЛ АНГЕЛ

Перевалить свои проблемы с больной голы на здоровую, ждя западного истеблишмента стало нормой. Какие были отношения России и Германии пока к власти не пришла Меркель? Совместные проекты в экономике, процветание европы, стабильность и на тебе, решили сами себя угробить ради авантюры из-зв хохлостана. Сами, благодаря своим узколобым политикам и чиновникам, все профукать, пустить свои экономики под откос. Они еще только в начале пути к развалу, дальше только хуже будет. Самое страшное для них будет, когда сборище террористов, бандеровцев, нациков и т.д. с хохлостана уходя от ответственности за свои преступления двинут в европу к своим покровителям которые их вскормили. То что Волынская резня по сравнению, с тем, что устроят новые "трудовые" кадры в европе будет детской шалостью. Это вскормыши умеют только убивать, грабить, насиловать и т.д. Вы еще с ними не сталкивались? Тогда они идут к вам... Если в европе еще не поняли на примере беженцев из хохлостана, что это не благодарная нация дармоедов, которая как и Зе знает только дай и вы нам обязаны, то придут те которые не будут говорить дайте и вы нам обязаны, они сами будут забирать то что захотят. Они организованные прошедшие боевые действия беспредельщики, для которых нет ни каких моральных и человеческих ограничений. Так что хлебнет еще европа, мло не покажется. На сегодня в интересах европы, не хохлостану, а России помогать, чтобы орды беспредельщиков головорезов, террористов в европу не пришли....