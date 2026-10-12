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Зеленский отказался от перемирия по НПЗ и призвал Трампа закупать солярку на Украине

Зеленский отказался от перемирия по НПЗ и призвал Трампа закупать солярку на Украине

Владимир Зеленский фактически подтвердил информацию о том, что объявленное американским лидером Дональдом Трампом энергетическое перемирие носит ограниченный характер и касается исключительно ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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