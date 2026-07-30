Главкома сменили, доклады всё те же: в ВСУ так и не признают потерю ряда городов Несмотря на замену главнокомандующего вооружёнными силами Украины, практика предс.
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Главкома сменили, доклады всё те же: в ВСУ так и не признают потерю ряда городов Несмотря на замену главнокомандующего вооружёнными силами Украины, практика предс.
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