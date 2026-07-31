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ИА Регнум

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«Терминальная стадия». Глобализм довел Италию до старения и нищеты

«Терминальная стадия». Глобализм довел Италию до старения и нищеты

Британская пресса в лице обозревателей The Telegraph внезапно открыла для себя удивительные факты про другую европейскую страну — некогда цветущую Италию, которая, похоже, вошла в терминальную стадию социально-экономического кризиса.

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