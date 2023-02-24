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Ходатайства о предоставлении убежища в государствах Евросоюза достигли рекордного уровня

Агентство Европейского оюза по вопросам убежища (EUAA) сообщило, что в 2022 году в органы ЕС было подано около миллиона заявлений о предоставлении убежища (966 000), причем большинство из них поступило от граждан Сирии, Афганистана и Турции.

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