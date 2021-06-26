В Адыгее представители Общественного совета и сотрудники полиции посетили детские оздоровительные лагеря

Ежегодно на территории Адыгеи проводится акция «Каникулы с Общественным советом». В период летних школьных каникул представители общественности и сотрудники полиции осуществляют проверки оздоровительных лагерей и проводят обучающие занятия с детьми.
Ежегодно на территории Адыгеи проводится акция «Каникулы с Общественным советом». В период летних школьных каникул представители общественности и сотрудники полиции осуществляют проверки оздоровительных лагерей и проводят обучающие занятия с детьми.
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