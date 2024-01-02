Надаль обыграл Тима в первом матче одиночного разряда с января прошлого года

В австралийском Брисбене состоялось возвращение в профессиональный теннис испанца Рафаэля Надаля. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» в двух партиях добился победы над Домиником Тимом из Австрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии