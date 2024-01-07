Воробьев попросил СК вмешаться в ситуацию с котельной в Подольске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне Климовск в Подольске, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства Московской области.
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