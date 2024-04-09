Видео: Губернатор Василий Анохин гарантировал помощь семье погибшей в результате обрушения путепровода

Губернатор Смоленской области рассказал о помощи пострадавшим и семье погибшей в результате обрушения моста в Вязьме Всем пострадавшим, а также семье погибшей в результате обрушения моста в Вязьме будет оказана вся необходимая помощь.
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