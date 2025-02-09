Изготовление простой ручной бетономешалки Раму для будущей бетономешалки выполняем из подходящего швеллера с помощью сварки.
Как сделать ручную бетономешалку из пластиковой бочки
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чушь полная. Бетономешалку ручную надо делать из железной бочки, служить будет вечно, а пластик сломается после трёх-четырё1х дней использования.
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12 час.
игорь petroff
пластик слово заморское, а по русски говорится пластмасса
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5 час.
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