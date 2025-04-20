Скрытая угроза торговой войны для экономики США

С начала января курс доллара против корзины валют обвалился на 9%, достигнув трёхлетнего минимума. Это нетипичное падение вызвано не только боязнью инфляции или решением ФРС, но и утратой доверия к США на фоне тарифной кампании Дональда Трампа.
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