Или нужно дать ему время

Они продолжают наблюдать за самостоятельным полетом нашего домашнего феникса. Точнее, за то, как пройти возврат «Москвича».
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