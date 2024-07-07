Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже по акции Юлия ЧелкановаРосконтроль опубликовал удивительные результаты проверки кофе, признав марки Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite недостойными.
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