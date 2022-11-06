Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Кудашов об 1:2 с «Адмиралом»: «Тяжело пробиться, когда 5 человек плотно играют в средней зоне. Если бы это так просто было, начертил – и все»

Алексей Кудашов считает, что «Адмирал» цепко сыграл в обороне.  «Динамо» проиграло клубу из Владивостока (1:2) в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ, хотя нанесло 42 броска в створ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх