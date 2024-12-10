Сотрудник больницы на Ленской стал призёром престижного турнира по бильярду

Сотрудник ГКБ им. А.К. Ерамишанцева в Бабушкинском районе сделал точный удар и завоевал второе место в личном зачете по бильярду на фестивале «Формула жизни», который завершился во Дворце бильярдного спорта СК «Москвич».
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