СЦКК ДНР опубликовал статистику пострадавших при обстрелах ВСУ

Двое человек были ранены в результате обстрелов территории ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 26 июля в Telegram-канале.
Двое человек были ранены в результате обстрелов территории ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 26 июля в Telegram-канале.
Свежие комментарии