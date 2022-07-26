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СЦКК ДНР опубликовал статистику пострадавших при обстрелах ВСУ

СЦКК ДНР опубликовал статистику пострадавших при обстрелах ВСУ

Двое человек были ранены в результате обстрелов территории ДНР со стороны вооруженных формирований Украины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 26 июля в Telegram-канале.

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