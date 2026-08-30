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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» сделал предложение об аренде Зиркзе за 2,5 млн евро с правом выкупа за 30 млн. «МЮ» хочет в общей сумме 35 млн

« Ювентус » направил « Манчестер Юнайтед » предложение по Джошуа Зиркзе . Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио , туринцы хотят арендовать форварда за 2,5 млн евро и получить право его выкупа за 30 млн.

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