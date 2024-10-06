Адвокат Абрамова ответил на слухи о его романе с малолетней девушкой

Недавний развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова вызвал волну слухов и сплетен в обществе. Неподтвержденная информация о том, что Абрамова видели в Дубае с молодой спутницей, быстро разлетелась по сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии