Инвестторгбанк повысил ставку по накопительному счету «ИТБ. Приветственный»

Инвестторгбанк с 10 ноября повысил ставку по накопительному счету «ИТБ. Приветственный». Повышенная ставка 15% годовых (вместо 14%) действует два расчетных периода на остаток до 1 млн рублей (включительно).
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