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Коммунальщики готовятся к заморозкам в Нижнем Новгороде

Коммунальщики готовятся к заморозкам в Нижнем Новгороде

По его словам, такие «погодные капризы» не должны быть сюрпризом для коммунальщиков. Поэтому глава города дал поручение рабочим подготовить противогололедные материалы, а также технику, которая должна быть готова к расчистке снега с проезжей части.

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