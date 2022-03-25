Коммунальщики готовятся к заморозкам в Нижнем Новгороде

По его словам, такие «погодные капризы» не должны быть сюрпризом для коммунальщиков. Поэтому глава города дал поручение рабочим подготовить противогололедные материалы, а также технику, которая должна быть готова к расчистке снега с проезжей части.
По его словам, такие «погодные капризы» не должны быть сюрпризом для коммунальщиков. Поэтому глава города дал поручение рабочим подготовить противогололедные материалы, а также технику, которая должна быть готова к расчистке снега с проезжей части.
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