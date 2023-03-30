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Самсонов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Флорида»

Самсонов признан третьей звездой матча «Торонто» — «Флорида»

Илья Самсонов, невзирая на поражение команды, признан третьей звездой матча. В ночь на 30 марта в Торонто прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимали «Флориду Пантерз».

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