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Гендиректор «Торпедо» Леонченко: «23 октября намерены сыграть с «Ротором» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова»

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко рассказал о согласовании с Российским футбольным союзом использования стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после его реконструкции.

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