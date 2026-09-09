Гендиректор «Торпедо» Леонченко: «23 октября намерены сыграть с «Ротором» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова»

Генеральный директор «Торпедо» Владимир Леонченко рассказал о согласовании с Российским футбольным союзом использования стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова после его реконструкции.
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