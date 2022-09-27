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Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо

Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, в заранее определенных случаях, в строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

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