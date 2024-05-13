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Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды

Бессараб: пенсии неработающих пенсионеров с 2025 года будут индексировать дважды

Член комитета Государственной думы Российской Федерации по труду Светлана Бессараб заявила, что страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будут индексироваться с 2025 года два раза в год.

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