Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

Интересная жизнь с Vera Star На днях в интервью студенческому каналу "МГИМО 360" пресс-секретарь Песков заявил о том, что сейчас в России настала необходимость введения правил, которые в мирное время были бы неприемлемы, но сегодня они должны стать обязательным атрибутом.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Все законы как дышло...Но правда все же в том, что думать надо...
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3 час.
зуфар юсупов
Вряд ли в РФ есть граждане, которые неуважительно относятся к нашим Вооружённым Силам. Тем более к участникам ВСО. Но нашим власть имущим чиновникам не нужно мешать законное и справедливое недовольство населения плохим руководством экономикой, видимостью борьбы с коррупцией во власти и прочим. Это как говорится две большие разницы.
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2 час.
P
Petr
А пескову тоже надо хорошенько подумать прежде, чем рыгнуть...
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1 час.

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