"Я бы 10 раз подумал прежде чем что-то сказать": Дмитрий Песков предупредил россиян о жестких действиях властей РФ

Все законы как дышло...Но правда все же в том, что думать надо...

зуфар юсупов

Вряд ли в РФ есть граждане, которые неуважительно относятся к нашим Вооружённым Силам. Тем более к участникам ВСО. Но нашим власть имущим чиновникам не нужно мешать законное и справедливое недовольство населения плохим руководством экономикой, видимостью борьбы с коррупцией во власти и прочим. Это как говорится две большие разницы.