Ширяев: Россия вырвалась вперёд, но скоро Европа наклепает тоже реактивные дроны для бандеровцев

Если в случае с атаками винтомоторными беспилотниками гигантская площадь России была уязвимостью, то при переходе на реактивные моторы это станет преимуществом.
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