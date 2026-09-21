Киләсе елга 10–11нче сыйныфларда минималь дәресләр саны артачак

2027 елның 1 сентябреннән 10–11нче сыйныф укучылары өчен минималь дәресләр саны ике елга 2312 сәгатькә кадәр артачак.
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