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Рябков: США демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России

Рябков: США демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в России

Соединенные Штаты демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти в Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил заместитель руководителя отечественного внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

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