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Русская весна

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Конгресс США и американцы не знали о курской операции ВСУ

Конгресс США и американцы не знали о курской операции ВСУ

Конгресс и американский народ были не в курсе информации о возможной асимметричной войне против России, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Врёт как сивый мерин .Верить наглоскунсам -себя не уважать !
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