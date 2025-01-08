Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • леонид рыбаков
    Один вопрос к этой стать и автору  ГДЕ И В КАКОЙ СТРАНЕ МУСУЛЬМАНЕ ПРИЕХАВШИЕ КЛАНАМИ И ЖИВУЩИЕ В СВОЕМ ГЕТТО СТАЛИ П...КОМАНДИР ШТУРМОВ ...
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КОМАНДИР ШТУРМОВ ГАЙДУК ПРО МИГРАНТОВ

КОМАНДИР ШТУРМОВ ГАЙДУК ПРО МИГРАНТОВ

Захар Прилепин Мой товарищ и соратник – Евгений Гайдук Николаев своими словами предельно ясно расписал ситуацию в сфере миграции и необходимость создания сети «союзных государств на жёсткой сцепке», о которой я твержу уже не первый год.

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Комментарии
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✌️
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2 час.
Дмитрий Бакланов
Вы считаете. что мы мигрантом должны ботинки лизать, как в америке неграм белые лижут?
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1 час.
леонид рыбаков
Один вопрос к этой стать и автору  ГДЕ И В КАКОЙ СТРАНЕ МУСУЛЬМАНЕ ПРИЕХАВШИЕ КЛАНАМИ И ЖИВУЩИЕ В СВОЕМ ГЕТТО СТАЛИ ПРИМЕРНЫМИ ГРАЖДАНАМИ . ..везде где они селятся начинается беспредел в отношении местного населения я подчеркиваю везде абсолютно везде особенно если государство образующий   народ христиане Даже у нас в россии (кавказ) с появлением неуправляемого наплыва мигрантов-- мусульмане преодолев какую то критическую массу стали не управляемы и  не уважать законы  и требовать жить по шариату Навязывая в грубой форме даже муфтият власти  свои видения законов а религия у нас отделена от власти . И ЧТО НАМ СТАТЬ ТЕРПИЛАМИ И ЖДАТЬ КОГДА ИСЛАМИЗАЦИЮ . ?????????????
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8 мин.

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