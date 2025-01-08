КОМАНДИР ШТУРМОВ ГАЙДУК ПРО МИГРАНТОВ

леонид рыбаков

Один вопрос к этой стать и автору ГДЕ И В КАКОЙ СТРАНЕ МУСУЛЬМАНЕ ПРИЕХАВШИЕ КЛАНАМИ И ЖИВУЩИЕ В СВОЕМ ГЕТТО СТАЛИ ПРИМЕРНЫМИ ГРАЖДАНАМИ . ..везде где они селятся начинается беспредел в отношении местного населения я подчеркиваю везде абсолютно везде особенно если государство образующий народ христиане Даже у нас в россии (кавказ) с появлением неуправляемого наплыва мигрантов-- мусульмане преодолев какую то критическую массу стали не управляемы и не уважать законы и требовать жить по шариату Навязывая в грубой форме даже муфтият власти свои видения законов а религия у нас отделена от власти . И ЧТО НАМ СТАТЬ ТЕРПИЛАМИ И ЖДАТЬ КОГДА ИСЛАМИЗАЦИЮ . ?????????????