Работы ямальского фотографа стали частью международной выставки в Пекине

В музее «Миллениум» в Пекине проходит Международная неделя фотографии Photo Beijing — 2024. Среди 5400 работ со всего мира оказались снимки пяти российских фотографов, в числе которых — автор их Салехарда, сообщили в группе проектного офиса развития Арктики в соцсети «ВКонтакте».