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«Ответка» Генштаба РФ: Даже кальсоны бойцы НАТО надеть не успеют, когда ракеты в казармы прилетят

«Ответка» Генштаба РФ: Даже кальсоны бойцы НАТО надеть не успеют, когда ракеты в казармы прилетят

Пентагон выставит против России еще несколько тысяч своих солдат Светлана Гомзикова На фото: солдаты армии США из 18-й воздушно-десантной дивизии сидят в плацдарме, ожидая посадки на самолет C-17 для отправки в Европу в четверг, 3 февраля 2022 г.

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