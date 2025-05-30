Депутат Картайзер: ЕС может помогать Украине и при этом улучшать отношения с РФ

Евросоюз не должен увязывать восстановление отношений с Россией в зависимость от урегулирования конфликта на Украине, ЕС может помогать Киеву без ущерба интересам Москвы, выстраивая с ней взаимовыгодные связи.
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