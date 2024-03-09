Эксперт рассказал, как и когда начнется майдан в России

Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал ожидать активизации сил майдана после выборов Президента. «Более 80 тысяч "шпионов-патриотов", которые обучились за границей, готовы раскачивать ситуацию и начать майдан», — заявил Федоров.
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