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Эксперт рассказал, как и когда начнется майдан в России

Депутат Госдумы Евгений Федоров призвал ожидать активизации сил майдана после выборов Президента. «Более 80 тысяч "шпионов-патриотов", которые обучились за границей, готовы раскачивать ситуацию и начать майдан», — заявил Федоров.

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