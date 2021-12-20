МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий и просит водителей воздержаться от поездок

ГУ МЧС России по Ростовской области получено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, утром и в первой половине 18 декабря по северной части Ростовской области ожидается гололёд и налипание мокрого снега.
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