Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Помошников
    как же эти бесы быстро переобуваются. И нахрена они нам в России сдались?Оскорблявший Росс...
  • zygmund nedialkow
    Всё во власти денег.Украина планирует...
  • Вячеслав Даньшин
    РФ, должна зеркально отвечать пиндосам и не бояться топить и сбивать вражеские лодки и летательные хреновины, пытающи...Переброска истреб...

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий и просит водителей воздержаться от поездок

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий и просит водителей воздержаться от поездок

ГУ МЧС России по Ростовской области получено штормовое предупреждение. По данным Росгидромета, утром и в первой половине 18 декабря по северной части Ростовской области ожидается гололёд и налипание мокрого снега.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх