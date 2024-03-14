Проектный старт

В Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина обсудили перспективы участия молодых учёных и специалистов Рязанской области, партнёров вуза в реализации Послания Президента Российской Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии