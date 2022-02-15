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Дантес повалялся на диване с красотками, пока Дорофеевой нет рядом: "Горячая закуска к столу"

Дантес повалялся на диване с красотками, пока Дорофеевой нет рядом: "Горячая закуска к столу"

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который в последнее время активно занялся сольной карьерой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram.

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