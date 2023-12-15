В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь замерзавшему дальнобойщику из Ирана

При патрулировании маршрута нарядом Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» на 128-м км автодороги Пермь − Екатеринбург был обнаружен грузовик, стоявший частично за пределами проезжей части.
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