НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Пикфорд делит с Поупом 1-е место по сухим матчам (6) в сезоне АПЛ. У Алиссона, Онана и Викарио – по 5

Пикфорд делит с Поупом 1-е место по сухим матчам (6) в сезоне АПЛ. У Алиссона, Онана и Викарио – по 5

Вратарь «Эвертона» вышел на первое место по этому показателю, догнав Ника Поупа («Ньюкасл»). При этом Пикфорд не пропустил в 4 играх АПЛ подряд, в субботу – во встрече с «Бернли» (2:0).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх