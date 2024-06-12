Президент НОК Украины потребовал отстранить от Олимпиады трех россиянок

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, и.о. министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить от участия в Олимпиаде трех россиянок.
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