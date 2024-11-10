В Курчатовском институте назвали, кто первым покорит Луну

Освоение Луны осилит та страна, которая раньше всех решит вопрос с добычей энергии на спутнике, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 10 ноября в интервью РИА Новости.
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