Пенсионеры Вельска освоили смартфоны и станцевали под дождем

Лето для пенсионеров Вельского округа проходит активно и насыщенно, что во многом обеспечивается деятельностью Вельского комплексного центра социального обслуживания населения, где для людей старшего возраста организованы разнообразные занятия.
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