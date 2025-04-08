Новоаннинцы присоединились ко Всероссийской акции «Семейные книги памяти». Ее участниками стали учащиеся школ, лидеры регионального отделения «Движение Первых».
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Новоаннинцы присоединились ко Всероссийской акции «Семейные книги памяти». Ее участниками стали учащиеся школ, лидеры регионального отделения «Движение Первых».