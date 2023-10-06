Swissinfo: Швейцария начнет платить украинцам за возвращение на родину

Global look press/dpa/Matthias Bein Беженцам, которые добровольно решили вернуться на Украину, Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) готов платить от одной до четырех тысяч швейцарских франков, сообщает портал Swissinfo.
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