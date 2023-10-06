РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Swissinfo: Швейцария начнет платить украинцам за возвращение на родину

Swissinfo: Швейцария начнет платить украинцам за возвращение на родину

Global look press/dpa/Matthias Bein Беженцам, которые добровольно решили вернуться на Украину, Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) готов платить от одной до четырех тысяч швейцарских франков, сообщает портал Swissinfo.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх