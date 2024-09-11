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Царьград

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На набережной Перми состоится забег невест и не только

На набережной Перми состоится забег невест и не только

Принять участие могут все желающие от 18 до 65 лет.В предстоящую субботу, 14 сентября, набережная города станет местом проведения уникального спортивного события — забега в свадебных нарядах.

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