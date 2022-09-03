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На МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей

На МКАД перед развязкой с Калужским шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей

На внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей.

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