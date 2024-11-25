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Россия привела доказательства: Киев использует запрещённые боеприпасы

Россия привела доказательства: Киев использует запрещённые боеприпасы

Россия передала ОЗХО ноту о применении Киевом запрещённых боеприпасов 155-го калибра.Глава русской делегации на конференции в Организации по запрещению химоружия, замглавы Минпромторга России Кирилл Лысогорский заявил, что Россия передала ОЗХО ноту с результатами исследований, которые подтверждают использование Украиной иностранных боеприпасов 155-го калибра кассетного исполнения в Курской области.

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