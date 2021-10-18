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Сколько может прожить человек?

Сколько может прожить человек?

Предел продолжительности нашей жизни уже давно является предметом жарких споров: в одних исследованиях утверждалось, что мы можем прожить до 150 лет, в других же утверждалось, что максимального теоретического возраста для человека не существует.

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