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ТАСС: экс-замглавы МИД России Георгий Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии

ТАСС: экс-замглавы МИД России Георгий Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии

Бывший заместитель главы МИД РФ, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе во время работы в Министерстве иностранных дел России лоббировал передачу Курильских островов Японии, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

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Авас Анекак
повесить пидара Шеварнадзе отдал водное пространство пиндосам этот курилы хотел вообще всех грузинов убить надо
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