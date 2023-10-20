ТАСС: экс-замглавы МИД России Георгий Кунадзе лоббировал передачу Курил Японии

Бывший заместитель главы МИД РФ, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе во время работы в Министерстве иностранных дел России лоббировал передачу Курильских островов Японии, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.
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